Эксперты рассказали о прогнозах по урожаю 2019 года в России

Эксперты снижают прогнозы по урожаю некоторых культур в России в этом году из-за погодных условий, однако в целом ситуация остаётся оптимистичной.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского, урожай зерновых в этом году составит 128 млн тонн.

Ожидаемый сбор пшеницы снижен с 82 млн тонн до 78 млн тонн из-за засухи в нескольких регионах.

Отмечается, что качество пшеницы будет выше.

Урожай подсолнечника будет хорошим, но меньше чем в прошлом году, ситуация с соей и рапсом останется на уровне прошлого года.

Ранее аграрии Севастополя рассказали о планах по сбору черешни в 2019 году. Как сообщает «Новый Севастополь», они рассчитывают получить не менее 170 тонн.