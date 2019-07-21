Эксперты рассказали о прогнозах по урожаю 2019 года в России
- РИА Новости
Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского, урожай зерновых в этом году составит 128 млн тонн.
Ожидаемый сбор пшеницы снижен с 82 млн тонн до 78 млн тонн из-за засухи в нескольких регионах.
Отмечается, что качество пшеницы будет выше.
Урожай подсолнечника будет хорошим, но меньше чем в прошлом году, ситуация с соей и рапсом останется на уровне прошлого года.
Ранее аграрии Севастополя рассказали о планах по сбору черешни в 2019 году. Как сообщает «Новый Севастополь», они рассчитывают получить не менее 170 тонн.