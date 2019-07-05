Адыгея планирует увеличить валовой сбор риса-сырца к 2024 году

Адыгея намерена увеличить валовой сбор риса-сырца к 2024 году до 40 тыс. тонн, что на 20% больше урожая 2018-го. Региональные предприятия планируют наладить поставки в страны ближнего и дальнего зарубежья.

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Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на республиканское Министерство экономического развития и торговли. Как рассказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов на совещании в Минсельхозе России, для достижения целевых показателей увеличивают посевы риса, ведут строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем. На данный момент посевные площади составляют почти 9,2 тыс. га. Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области начали принимать заявки на получение грантов с целью поддержки начинающих фермеров и развития семейных ферм.