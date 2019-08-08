В Госдуме оценили идею ОНФ разрешить россиянам иногда работать из дома

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал в беседе с RT предложение представителей Общероссийского народного фронта инициировать поправки в законодательство, по которым у работающих штатно россиян появится возможность время от времени выполнять свои обязанности удалённо.

«Трудовой кодекс и сегодня позволяет в таком режиме работать. Самое главное, чтобы всё это было прописано в соответствующем трудовом договоре и чтобы было понимание у работника и работодателя, каким образом этот рабочий процесс выстраивается. У нас сегодня работают на удалённом доступе целый рабочий день или выполняют сдельную работу», —отметил Нилов.

Депутат также напомнил, что при обсуждении любых изменений трудового законодательства используется принцип трипартизма.

«Вырабатывается сбалансированное решение между представителями работников, работодателей и правительством, которое обеспечивает взаимоотношения и нормативно-правовую базу», — заключил парламентарий.

Ранее в ОНФ предложили разрешить россиянам иногда работать из дома.