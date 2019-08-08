В Госдуме оценили идею ОНФ разрешить россиянам иногда работать из дома
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«Трудовой кодекс и сегодня позволяет в таком режиме работать. Самое главное, чтобы всё это было прописано в соответствующем трудовом договоре и чтобы было понимание у работника и работодателя, каким образом этот рабочий процесс выстраивается. У нас сегодня работают на удалённом доступе целый рабочий день или выполняют сдельную работу», —отметил Нилов.
Депутат также напомнил, что при обсуждении любых изменений трудового законодательства используется принцип трипартизма.
«Вырабатывается сбалансированное решение между представителями работников, работодателей и правительством, которое обеспечивает взаимоотношения и нормативно-правовую базу», — заключил парламентарий.
Ранее в ОНФ предложили разрешить россиянам иногда работать из дома.