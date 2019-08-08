В ОНФ предложили разрешить россиянам иногда работать из дома
Об этом сообщает газета «Известия».
Отмечается, что ОНФ рекомендует ввести в главу 16 Трудового кодекса России («Режим рабочего времени») понятие «временная удалённая работа».
Как уточняется, авторы проекта предлагают устанавливать подобный режим с помощью письменного соглашения сторон при возникшей необходимости, а условия организации труда в удалённой форме — статьёй 312.3 ТК России («Особенности организации и охраны труда дистанционных работников»).
Ранее специалисты ВНИИ труда и Санкт-Петербургского государственного университета выяснили, как россияне относятся к удалённой работе и возможности открыть своё дело.
Отмечалось, что готовность работать удалённо снижается с возрастом: если среди молодёжи (от 18 до 28 лет) на это готовы 41% опрошенных, то в возрасте от 50 до 59 лет — 27%.