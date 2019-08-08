В ОНФ предложили разрешить россиянам иногда работать из дома

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Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложили Министерству труда и социальной защиты инициировать поправки в законодательство, по которым у работающих штатно россиян появится возможность время от времени выполнять свои обязанности удалённо.

Об этом сообщает газета «Известия».

Отмечается, что ОНФ рекомендует ввести в главу 16 Трудового кодекса России («Режим рабочего времени») понятие «временная удалённая работа».

Как уточняется, авторы проекта предлагают устанавливать подобный режим с помощью письменного соглашения сторон при возникшей необходимости, а условия организации труда в удалённой форме — статьёй 312.3 ТК России («Особенности организации и охраны труда дистанционных работников»).

Ранее специалисты ВНИИ труда и Санкт-Петербургского государственного университета выяснили, как россияне относятся к удалённой работе и возможности открыть своё дело.

Отмечалось, что готовность работать удалённо снижается с возрастом: если среди молодёжи (от 18 до 28 лет) на это готовы 41% опрошенных, то в возрасте от 50 до 59 лет — 27%.

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