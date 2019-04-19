Исследование: 43% россиян готовы стать предпринимателями

Специалисты ВНИИ труда и Санкт-Петербургского государственного университета выяснили, как россияне относятся к удалённой работе и возможности открыть своё дело. С результатами исследования ознакомился RT.

Работать на себя (то есть, открыть своё дело) готовы 43% россиян.

Большинство из них — квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства.

Это можно объяснить растущим спросом на продовольствие и экологически чистое сырьё, полагают авторы исследования.

Готовность к предпринимательству высказана практически каждым вторым жителем сельской местности в возрасте от 18 до 39 лет, говорится в исследовании.

Также выяснилось, что треть россиян (33%) готовы работать удалённо.

В наибольшей степени такой формат интересен для тех, кто работает в сферах IT, финансов, кредита, страхования, пенсионного обеспечения. По мнению авторов исследования, это связано с тем, что чаще всего представители этих трудовых областей работают за компьютером и по интернету.

Готовность работать удалённо снижается с возрастом: если среди молодёжи (от 18 до 28 лет) на это готовы 41% опрошенных, то в возрасте от 50 до 59 лет — 27%

Кроме того, желание работать удалённо, стать предпринимателем или самозанятым характерна для граждан с высоким уровнем образования (прежде всего в области естественных наук, искусства и педагогики).

Авторы исследования также подчеркнули, что к изменениям в занятости (например, переходу с постоянной работы на проектную или удалённую) чаще остальных готовы молодые мужчины.

Совместное исследование ВНИИ труда и СПбГУ проводилось в 2018 году. Были опрошены более 1,6 тыс. работающих россиян от 18 до 59 лет.

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