Названы самые популярные сферы деятельности среди самозанятых в России

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Александра Рыкова
В Федеральной налоговой службе назвали самые распространённые сферы деятельности среди самозанятых. Соответствующую информацию RT предоставили в пресс-службе ведомства.
Названы самые популярные сферы деятельности среди самозанятых в России
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Среди пользователей приложения «Мой налог», где регистрируются самозанятые, наиболее популярной услугой является перевозка пассажиров (около 20%).

Также распространёнными видами деятельности, которые самозанятые чаще всего указывают, являются сдача квартир в аренду (около 7%), консультирование (5%), репетиторство (4%) и программирование (2%).

В ФНС отметили, что указание вида деятельности самозанятыми при регистрации не обязательна.

Всего на конец марта 2019 года в качестве плательщиков налога на профессиональный доход было зарегистрировано более 55 тыс. человек, добавили в пресс-службе ФНС.

В конце ноября прошлого года президент России Владимир Путин подписал законы о проведении налогового эксперимента для самозанятых в нескольких регионах России.

Эксперимент проводится в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Как сообщалось ранее, список регионов может быть расширен до конца 2019 года.

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