На Кубани создали оперативный штаб в связи с ДТП под Новороссийском

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о создании оперативного штаба в связи с ДТП под Новороссийском.

«В крае создан оперативный штаб в связи с аварией в районе Новороссийска. По моему поручению его возглавил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. Он сейчас находится на месте трагедии», — цитирует РИА Новости Кондратьева.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере два человека погибли и 21 пострадали в ДТП с пассажирским автобусом под Новороссийском. По данным МЧС, всего в машине находились 42 человека.

Также в Минздраве Краснодарского края сообщили, что глава ведомства Евгений Филиппов и бригады санавиации выехали к месту ДТП.