В МЧС сообщили о двух погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском
- РИА Новости
«Предварительно, в автобусе находилось 42 человека. В настоящее время 21 человек доставлен в лечебное учреждение. Предварительно, двое погибших», — цитирует МЧС ТАСС.
Как сообщили в Минздраве Краснодарского края, глава ведомства Евгений Филиппов и бригады санавиации выехали к месту ДТП.
«Пациентам оперативно оказывается экстренная и будут оказаны все виды медпомощи, включая высокотехнологичную. Новороссийские специалисты на связи с краевыми врачами», — уточнили там.
Отмечается, что задействованы все медицинские службы.