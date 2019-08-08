В МЧС сообщили о двух погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском

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RT
По меньшей мере два человека погибли и 21 пострадали в ДТП с пассажирским автобусом под Новороссийском. По данным МЧС, всего в машине находились 42 человека. В настоящее время специалисты достают людей из автомобиля. Об этом сообщили в спасательном ведомстве.
В МЧС сообщили о двух погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском
  • РИА Новости

«Предварительно, в автобусе находилось 42 человека. В настоящее время 21 человек доставлен в лечебное учреждение. Предварительно, двое погибших», — цитирует МЧС ТАСС.

Как сообщили в Минздраве Краснодарского края, глава ведомства Евгений Филиппов и бригады санавиации выехали к месту ДТП.

«Пациентам оперативно оказывается экстренная и будут оказаны все виды медпомощи, включая высокотехнологичную. Новороссийские специалисты на связи с краевыми врачами», — уточнили там.

Отмечается, что задействованы все медицинские службы.

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