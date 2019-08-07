В Госдуме прокомментировали сообщения о росте числа несостоявшихся госзакупок лекарств

Бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал сообщения о том, что в первой половине 2019 года число несостоявшихся государственных закупок жизненно важных лекарств возросло почти вдвое по сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«У Минздрава есть все рычаги и козыри», — заявил депутат.

По его мнению, ведомству нужно заниматься этой проблемой каждый день, ставить задачи и находить решения вопросов, возникающих у производителей.

Ранее газета «Коммерсантъ», ссылаясь на информацию аналитической компании Headway, сообщала, что большинство тендеров (55,6 тыс.) не состоялись из-за отсутствия заявок, 2,8 тыс. были отменены из-за отказа от размещения заказа, а 2,1 тыс. не состоялись из-за недопуска всех участников.