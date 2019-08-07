В Госдуме прокомментировали сообщения о росте числа несостоявшихся госзакупок лекарств
- РИА Новости
«У Минздрава есть все рычаги и козыри», — заявил депутат.
По его мнению, ведомству нужно заниматься этой проблемой каждый день, ставить задачи и находить решения вопросов, возникающих у производителей.
Ранее газета «Коммерсантъ», ссылаясь на информацию аналитической компании Headway, сообщала, что большинство тендеров (55,6 тыс.) не состоялись из-за отсутствия заявок, 2,8 тыс. были отменены из-за отказа от размещения заказа, а 2,1 тыс. не состоялись из-за недопуска всех участников.