«Коммерсантъ» сообщил о росте числа несостоявшихся госзакупок лекарств

В первой половине 2019 года число несостоявшихся государственных закупок жизненно важных лекарств возросло почти вдвое по сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на информацию аналитической компании Headway.

Согласно представленным данным, в первые шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 31,8 тыс. сорванных тендеров на госзакупки таких лекарств, за аналогичный период 2019 года — 60,8 тыс.

Как отмечает издание, речь идёт о четверти всех тендеров. Состоявшимися в 2019 году были признаны 163,4 тыс.

Газета пишет, что большинство тендеров (55,6 тыс.) не состоялись из-за отсутствия заявок, 2,8 тыс. были отменены из-за отказа от размещения заказа, а 2,1 тыс. не состоялись из-за недопуска всех участников.

По данным компании, большинство сорванных тендеров являются региональными, в основном срывались закупки недорогих препаратов (натрия хлорида, декстрозы, преднизолона).

Ранее сообщалось, что государственные расходы на закупки льготных лекарств выросли в I квартале 2019 года: было приобретено 44,1 млн упаковок препаратов на 58,6 млрд рублей.

В конце 2018 года премьер России Дмитрий Медведев подписал документ о расширении перечня жизненно важных лекарств до 735 препаратов.