В МЧС назвали площадь лесных пожаров в Сибири

Представитель ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков рассказал, какова площадь лесных пожаров в Сибири по состоянию на утро 7 августа.

«Что касается обстановки на территории Сибири, на землях лесного фонда на утро действует 248 очагов лесных пожаров, площадь — более 1,5 млн га», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Бурятии создали группировку из 1 тыс. военных для тушения пожаров.

1 августа в МЧС назвали причину распространения пожаров в Сибири.

Председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов в беседе с ФАН отметил, что масштаб пожаров в дальневосточной сибирской зоне превысил возможности МЧС, поэтому были привлечены силы Минобороны.