В МЧС назвали площадь лесных пожаров в Сибири
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«Что касается обстановки на территории Сибири, на землях лесного фонда на утро действует 248 очагов лесных пожаров, площадь — более 1,5 млн га», — цитирует его ТАСС.
Ранее в Бурятии создали группировку из 1 тыс. военных для тушения пожаров.
1 августа в МЧС назвали причину распространения пожаров в Сибири.
Председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов в беседе с ФАН отметил, что масштаб пожаров в дальневосточной сибирской зоне превысил возможности МЧС, поэтому были привлечены силы Минобороны.