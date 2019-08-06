Московский омбудсмен прокомментировал ситуацию с семьёй, пришедшей с ребёнком на митинг
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Я считаю, что детей брать на митинги не надо, как и на рок-концерты: много людей, ребёнок может испугаться. Это одна сторона вопроса. Но даже если там был риск, это не повод для лишения родительских прав», — заявил Бунимович.
По его словам, в интересах ребёнка органы опеки стараются сохранять семьи даже в очень тяжёлых ситуациях.
Ранее Перовский суд Москвы зарегистрировал иск о лишении родительских прав двух участников акции в Москве, которые привели на митинг малолетнего ребёнка.
Максим Пашков, адвокат семьи, заявил RT, что его подзащитные в митинге участия не принимали.