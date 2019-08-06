Адвокат прокомментировал ситуацию с семьёй, пришедшей с ребёнком на акцию в Москве

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Максим Пашков, адвокат семьи, которую прокуратура просит лишить родительских прав за то, что они взяли ребёнка на несогласованный митинг 27 июля в Москве, подтвердил RT возбуждение уголовного дела.
Адвокат прокомментировал ситуацию с семьёй, пришедшей с ребёнком на акцию в Москве
  • РИА Новости

При этом он подчеркнул, что его подзащитные в митинге участия не принимали.

В разговоре с ТАСС адвокат отметил, что допрос Дмитрия и Ольги Проказовых в рамках возбуждённого дела по ст. 125 УК («Оставление в опасности») и 156 УК («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») окончен.

«Ни к кому претензий не имеется. Установлено, что Сергей Фомин (фигурант уголовного дела о массовых беспорядках, объявленный в розыск. — RT) является близким родственником матери ребёнка, он крёстный отец детей семьи Проказовых. Они вместе шли, никакое оцепление не прорывали, ни в каких митингах они не участвовали», — сказал защитник.

Ранее прокуратура Москвы направила в Перовский суд столицы исковое заявление о лишении Проказовых родительских прав.

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова также прокомментировала данную ситуацию.

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