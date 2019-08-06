В Госдуме прокомментировали ужесточение наказания за непропуск скорой

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал вступление в силу в России закона об ужесточении ответственности за непропуск машин скорой помощи на дорогах и воспрепятствование работе медиков.

«Главное, что в законе всегда есть, — это его профилактическое действие. Очень надеюсь, что даже весть о нём образумит многих людей, поскольку можно быть серьёзно наказанным, если ты не понимаешь, какую работу выполняет доктор», — заявил он.

По его словам, документ обсуждали два года, но в итоге удалось достичь компромисса между юристами, общественниками, врачами и депутатами разных уровней.

Ранее глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев прокомментировал RT вступление в силу этого закона.