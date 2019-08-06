В Госдуме прокомментировали ужесточение наказания за непропуск скорой
- РИА Новости
«Главное, что в законе всегда есть, — это его профилактическое действие. Очень надеюсь, что даже весть о нём образумит многих людей, поскольку можно быть серьёзно наказанным, если ты не понимаешь, какую работу выполняет доктор», — заявил он.
По его словам, документ обсуждали два года, но в итоге удалось достичь компромисса между юристами, общественниками, врачами и депутатами разных уровней.
Ранее глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев прокомментировал RT вступление в силу этого закона.