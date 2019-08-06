Эксперт прокомментировал ужесточение наказания за непропуск скорой

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Анастасия Румянцева
Глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев прокомментировал RT вступление в силу в России закона об ужесточении ответственности за непропуск машин скорой помощи на дорогах и воспрепятствование работе медиков.
Эксперт прокомментировал ужесточение наказания за непропуск скорой
  • РИА Новости

«Я считаю, что это решение связано с тем, что действительно существует проблема, и я думаю, что многих любителей не пропускать (машины скорой помощи. — RT) это, конечно же, успокоит. Нужно реагировать по факту агрессивного поведения неадекватных водителей. Нужно убрать такие прецеденты в принципе. Это решение я в данном случае поддерживаю с точки зрения решения проблемы», — пояснил Канаев.

При этом он подчеркнул, что использовать данную меру наказания нужно осторожно, чтобы не вызывать возмущения у автомобилистов, которые являются законопослушными, но не всегда имеют возможность отреагировать и уступить дорогу.

«Скорая помощь подъехала, а вы стоите в пробке — слева машина, справа машина... Здесь, наверное, речь больше о таких неадекватных случаях, когда во дворах (не пропускают. — RT). Мне кажется, что здесь нужно умерить пыл таких вот неадекватных людей, которые считают что они одни на дороге», — заключил эксперт.

Ранее в России вступил в силу закон об ужесточении ответственности за непропуск машин скорой помощи на дорогах и воспрепятствование работе медиков.

Если раньше за отказ предоставить автомобилю скорой помощи с включёнными мигалками и звуковым сигналом преимущество на дороге полагался штраф до 500 рублей или лишение прав на срок до трёх месяцев, то теперь он увеличивается до 5000 рублей, а срок лишения прав составит от трёх месяцев до одного года.

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