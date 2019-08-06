СК возбудил уголовное дело по факту убийства ребёнка в Татарстане

СК России возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в убийстве девятимесячной девочки в Татарстане.

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России по Татарстану.

«По предварительным данным, 5 августа к матери девочки пришёл в гости знакомый. Женщина попросила его посидеть с ребёнком, а сама пошла в магазин. В это время девочка стала капризничать, после чего мужчина избил её», — отметили в ведомстве.

Как сообщает «Реальное время», женщина не стала обращаться в больницу после обнаружения травм у ребёнка. В результате через несколько часов девочка скончалась.

В начале июля сообщалось, что в Татарстане в результате падения с 16-го этажа скончался ребёнок.