СК возбудил уголовное дело по факту убийства ребёнка в Татарстане

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СК России возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в убийстве девятимесячной девочки в Татарстане.

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России по Татарстану.

«По предварительным данным, 5 августа к матери девочки пришёл в гости знакомый. Женщина попросила его посидеть с ребёнком, а сама пошла в магазин. В это время девочка стала капризничать, после чего мужчина избил её», — отметили в ведомстве.

Как сообщает «Реальное время», женщина не стала обращаться в больницу после обнаружения травм у ребёнка. В результате через несколько часов девочка скончалась.

В начале июля сообщалось, что в Татарстане в результате падения с 16-го этажа скончался ребёнок.

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