В Татарстане проводят проверку по факту гибели выпавшего из окна ребёнка

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В Татарстане проводят доследственную проверку по факту гибели выпавшего из окна шестилетнего ребёнка, сообщает InKazan.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Инцидент произошёл в Набережных Челнах в среду, 3 июля.

По данным ведомства, мать мальчика ушла в магазин, предварительно закрыв окна и зашторив их. Пока её не было дома, ребёнок самостоятельно забрался на подоконник, открыл окно и стал смотреть во двор.

Отмечается, что мальчик не смог удержать равновесие и выпал с 16 этажа. Впоследствии он скончался в больнице от полученных травм.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства ЧП.

В 2018 году портал «Юга.ру» сообщал, что в Сочи организовали проверку после падения ребёнка из окна школы.

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