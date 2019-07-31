Суд арестовал подозреваемую в избиении ребёнка в Нижнем Новгороде

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СК России сообщил о том, что подозреваемая в систематическом истязании 12-летнего сына жительница Нижнего Новгорода арестована на два месяца.
Суд арестовал подозреваемую в избиении ребёнка в Нижнем Новгороде
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК России по Нижегородской области. 

«31 июля женщина была арестована на два месяца — до 29 сентября»,— говорится в сообщении.

Вечером 25 июля в квартире дома на улице Тимирязева она связала сына и нанесла ему несколько ударов хоккейной клюшкой, после чего сделала укол с неизвестным препаратом.

Уголовное дело было возбуждено по статье 117 УК России («Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица»).

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области вынесли приговор по делу об истязании приёмных детей.

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