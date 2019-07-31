Суд арестовал подозреваемую в избиении ребёнка в Нижнем Новгороде

СК России сообщил о том, что подозреваемая в систематическом истязании 12-летнего сына жительница Нижнего Новгорода арестована на два месяца.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК России по Нижегородской области.

«31 июля женщина была арестована на два месяца — до 29 сентября»,— говорится в сообщении.

Вечером 25 июля в квартире дома на улице Тимирязева она связала сына и нанесла ему несколько ударов хоккейной клюшкой, после чего сделала укол с неизвестным препаратом.

Уголовное дело было возбуждено по статье 117 УК России («Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица»).

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области вынесли приговор по делу об истязании приёмных детей.