Суд арестовал подозреваемую в избиении ребёнка в Нижнем Новгороде
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК России по Нижегородской области.
«31 июля женщина была арестована на два месяца — до 29 сентября»,— говорится в сообщении.
Вечером 25 июля в квартире дома на улице Тимирязева она связала сына и нанесла ему несколько ударов хоккейной клюшкой, после чего сделала укол с неизвестным препаратом.
Уголовное дело было возбуждено по статье 117 УК России («Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица»).
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области вынесли приговор по делу об истязании приёмных детей.