Пушков оценил заявление Столтенберга о Крыме

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.
Пушков оценил заявление Столтенберга о Крыме
  • РИА Новости

«То есть признал, что США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь, который мечтали превратить в свою военно-морскую базу. На случай, если кто сомневался», — написал сенатор в Twitter.

Ранее депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара, комментируя заявление генсека НАТО, отметил, что присоединение Крыма к России было волеизъявлением людей на законном референдуме.

В начале августа госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Крым «должен вернуться» в состав Украины. Об этом он сказал во время выступления в Вашингтоне. В апреле Помпео также призвал не сравнивать признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединение Крыма с Россией.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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