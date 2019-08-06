В Крыму отреагировали на слова генсека НАТО о полуострове

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.

Ганжара подчеркнул, что присоединение Крыма к России было волеизъявлением людей на законном референдуме.

«Сегодня в НАТО и в других структурах понимают, что однополярная модель устройства мира, навязанная после распада Советского Союза, себя исчерпала. Наверное, воссоединение Крыма с Россией стало катализатором определённых процессов во всём мире. На самом деле принять то, что случилось пять лет назад, они не могут до сих пор», — отметил депутат.

При этом он отметил, что в НАТО, например, готовы признать Голанские высоты как часть Израиля или Косово как отдельный субъект международных отношений, но не присоединение Крыма к России, которое произошло в соответствии с волеизъявлением людей, живущих на территории полуострова.

«Это политика двойных стандартов, которой они объясняют всё, что выгодно им, в нужном ключе и свете, а всё, что невыгодно, они не принимают и не готовы с этой позицией мириться», — заключил Ганжара.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил присоединение Крыма к России усилением конкуренции между великими державами.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.