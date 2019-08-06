Столтенберг объяснил присоединение Крыма «конкуренцией великих держав»

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Присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.Такое мнение выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления в Центре стратегических исследований при университете королевы Виктории в Новой Зеландии.

Столтенберг, в частности, отметил, что на данный момент страны-участницы НАТО, а также Новая Зеландия чаще сталкивается с проблемами глобального характера. И один из главных вызовов для них — это соревнование великих держав.

«И мы видим последствия этого от Крыма, незаконной аннексии Крыма до Северной Кореи, от Сирии до Южно-Китайского моря», — сказал Столтенберг.

Он также добавил, что НАТО наблюдает усиление присутствия России на Ближнем Востоке и в Сирии. 

Ранее НАТО обвинило Россию в провокационной деятельности у границ альянса. В организации отметили, что Москва «бросает вызов евроатлантической безопасности и стабильности посредством гибридных действий, включая попытки вмешательства в избирательные процессы».

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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