В Госдуме оценили слова генсека НАТО о воссоединении Крыма с Россией

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о воссоединении Крыма с Россией
  • РИА Новости

По словам Бальбека, крымский референдум — это желание людей вернуться на родину, а не участие в чьих-то «конкурентных играх».

«Сколько бы ни интриговали США на международной арене, им не удастся убедить население полуострова в том, что желание вернуться в Россию было неискренним. Крымчане уже не ассоциировали себя с Украиной после госпереворота, их не интересовал последние 30 лет путь в Европу, в НАТО и в другие «сладкие» места. Они хотели домой, и в 2014 году эта возможность была предоставлена», — пояснил депутат.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил присоединение Крыма к России усилением конкуренции между великими державами.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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