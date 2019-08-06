Сапёры из Москвы разминируют склад под Ачинском

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Московские сапёры проведут разминирование склада с боеприпасами в Ачинском районе Красноярского края, на котором произошёл пожар.
Сапёры из Москвы разминируют склад под Ачинском
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«Сейчас прибывают 70 специалистов Международного противоминного центра Вооружённых сил России, которые зайдут первыми в арсенал и обеспечат безопасность и в жилой зоне арсенала, и в населённом пункте рядом с арсеналом», — приводит РИА Новости слова заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова.

Он отметил, что после разминирования военные дадут команду на возвращение жителей.

5 августа на военном складе в Красноярском крае произошло возгорание, за которым последовали взрывы.

Министр обороны России Сергей Шойгу направил Дмитрия Булгакова к месту ЧП.

По последним данным, в результате инцидента пострадали 12 человек, один числится пропавшим без вести

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