Шойгу направил своего заместителя к месту ЧП в Красноярском крае
- РИА Новости
«По решению министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу для организации мероприятий по оперативной ликвидации возгорания склада Центра МТО Центрального военного округа в Ачинский район Красноярского края направлен заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков с группой специалистов штаба МТО», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее сообщалось, что на территории воинской части произошли пожар и взрыв.
По последним данным, в результате инцидента пострадали четыре человека.