Шойгу направил своего заместителя к месту ЧП в Красноярском крае

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Министр обороны России Сергей Шойгу направил своего заместителя Дмитрия Булгакова к горящему складу боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.
Шойгу направил своего заместителя к месту ЧП в Красноярском крае
  • РИА Новости

«По решению министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу для организации мероприятий по оперативной ликвидации возгорания склада Центра МТО Центрального военного округа в Ачинский район Красноярского края направлен заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков с группой специалистов штаба МТО», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее сообщалось, что на территории воинской части произошли пожар и взрыв.

По последним данным, в результате инцидента пострадали четыре человека.

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