Шойгу направил своего заместителя к месту ЧП в Красноярском крае

Министр обороны России Сергей Шойгу направил своего заместителя Дмитрия Булгакова к горящему складу боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

РИА Новости

«По решению министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу для организации мероприятий по оперативной ликвидации возгорания склада Центра МТО Центрального военного округа в Ачинский район Красноярского края направлен заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков с группой специалистов штаба МТО», — приводит РИА Новости сообщение. Ранее сообщалось, что на территории воинской части произошли пожар и взрыв. По последним данным, в результате инцидента пострадали четыре человека.