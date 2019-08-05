Около тысячи человек эвакуируют из-за пожара на складе под Ачинском

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В Красноярском крае проходит эвакуация около тысячи человек из населённых пунктов вблизи складов на территории воинской части в Ачинском районе, где произошли взрыв боеприпасов и пожар.
Около тысячи человек эвакуируют из-за пожара на складе под Ачинском
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Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Эвакуация проводится в трёх населённых пунктах: 67 человек в Заборке, ещё 430 — в Малом Улуе, 153 человека в Каменке», — заявили в пресс-службе.

Кроме того, эвакуация проходит в детском лагере в посёлке Сокол.

«Проводится эвакуация 257 детей и 66 человек взрослого персонала. Они эвакуируются в посёлок Назарово», — уточнил собеседник агентства.

Ранее в Центральном военном округе России сообщили, что возгорание под Ачинском произошло на хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

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