Около тысячи человек эвакуируют из-за пожара на складе под Ачинском
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Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«Эвакуация проводится в трёх населённых пунктах: 67 человек в Заборке, ещё 430 — в Малом Улуе, 153 человека в Каменке», — заявили в пресс-службе.
Кроме того, эвакуация проходит в детском лагере в посёлке Сокол.
«Проводится эвакуация 257 детей и 66 человек взрослого персонала. Они эвакуируются в посёлок Назарово», — уточнил собеседник агентства.
Ранее в Центральном военном округе России сообщили, что возгорание под Ачинском произошло на хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.