В России начались продажи кроссовера DFM 580

Китайская компания Dongfeng Motor начала продажи своего нового кроссовера DFM 580 на российском рынке.

Как пишет газета «Известия», кроссовер DFM 580 получил сверхдлинную для своего класса колёсную базу — 2780 мм.

Стоимость базовой версии DFM 580 — 1 190 000 рублей.

Также отмечается, что линейка двигателей переднеприводного DFM 580 состоит из двух бензиновых силовых агрегатов: 1,8-литрового мощностью 132 л. с. и 1,5-литрового турбомотора, развивающего 145 л. с.

Указывается, что в список оборудования автомобиля входят две подушки безопасности, восьмидюймовый сенсорный дисплей, навигационная система, штатный видеорегистратор, камеры кругового обзора.

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