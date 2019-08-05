В России начались продажи кроссовера DFM 580

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Китайская компания Dongfeng Motor начала продажи своего нового кроссовера DFM 580 на российском рынке.
В России начались продажи кроссовера DFM 580
  • © dongfengmotor.ru

Как пишет газета «Известия», кроссовер DFM 580 получил сверхдлинную для своего класса колёсную базу — 2780 мм.

Стоимость базовой версии DFM 580 — 1 190 000 рублей.

Также отмечается, что линейка двигателей переднеприводного DFM 580 состоит из двух бензиновых силовых агрегатов: 1,8-литрового мощностью 132 л. с. и 1,5-литрового турбомотора, развивающего 145 л. с. 

Указывается, что в список оборудования автомобиля входят две подушки безопасности, восьмидюймовый сенсорный дисплей, навигационная система, штатный видеорегистратор, камеры кругового обзора. 

Ранее сообщалось о начале мировых продаж кроссовера Hyundai Venue.

В апреле «ПолитЭксперт» назвал самые популярные премиальные автомобили в России.

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