Продажи нового кроссовера Peugeot в Европе начнутся в конце 2019 года

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Продажи нового кроссовера Peugeot 2008 в Европе начнутся в конце 2019 года, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.
Продажи нового кроссовера Peugeot в Европе начнутся в конце 2019 года
  • Reuters

Длина автомобиля составляет 4300 мм, колёсная база достигает 2600 мм, объём багажного отделения — 434 л.

У машины объёмные колёсные арки, высокая линия капота, широкая решётка радиатора, 18-дюймовые колёсные диски. В салоне имеется голографический дисплей.

Кроссовер также оснащён полуавтономной системой управления. Моторная линейка состоит из бензиновых двигателей семейства PureTech объёмом 1,2 л и двух дизельных 1,5-литровых.

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