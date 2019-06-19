Продажи нового кроссовера Peugeot в Европе начнутся в конце 2019 года

Продажи нового кроссовера Peugeot 2008 в Европе начнутся в конце 2019 года, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.

Reuters

Длина автомобиля составляет 4300 мм, колёсная база достигает 2600 мм, объём багажного отделения — 434 л. У машины объёмные колёсные арки, высокая линия капота, широкая решётка радиатора, 18-дюймовые колёсные диски. В салоне имеется голографический дисплей. Кроссовер также оснащён полуавтономной системой управления. Моторная линейка состоит из бензиновых двигателей семейства PureTech объёмом 1,2 л и двух дизельных 1,5-литровых. Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что специалисты назвали самые популярные в России премиальные автомобили.