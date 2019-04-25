Стали известны самые популярные премиальные автомобили в России

Эксперты назвали самые популярные в России премиальные автомобили, сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Первое место занимает BMW. В первом квартале 2019 года продано почти 9,7 тыс. таких машин.

На второй строчке — Mercedes-Benz (8,9 тыс.), на третьей — Lexus (3,9 тыс.).

Далее следуют Audi, Land Rover, Volvo, Infiniti, Porsche, Genesis и MINI.

Всего за отчётный период россияне купили 34,5 тыс. новых премиальных автомобилей, что на 9,2% превышает прошлогодний показатель.

Ранее Nation News сообщал, что стали известны самые популярные в России хэтчбеки с пробегом в 2018 году.