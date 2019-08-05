В МЧС назвали площадь лесных пожаров в Иркутской области

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В МЧС Иркутской области рассказали, какова площадь лесных пожаров в регионе в настоящий момент.

Как указывается на сайте ведомства, по состоянию на 5 августа в Иркутской области горит более 613 тыс. га леса.

«По состоянию на 07:00 (02:00 мск) действуют 125 пожаров в Бодайбинском, Казачинско-Ленском, Катангском, Качугском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах на площади 613 030,7 га, из них 12 пожаров локализованы на площади 10 964,7 га», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что применение авиации МЧС и Министерства обороны позволило сократить площадь действующих лесных пожаров.

«По сравнению с предыдущими сутками количество пожаров уменьшилось на 11, площадь действующих очагов природных пожаров уменьшилась на 122 908,5 га», — добавили в МЧС.

Ранее сообщалось, что авиация Минобороны за четыре дня ликвидировала пожары на площади 753 тыс. га в Красноярском крае и Иркутской области.

1 августа в МЧС назвали длительную засуху и отсутствие активных мер по тушению большинства очагов возгорания основной причиной распространения пожаров в Сибири.

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