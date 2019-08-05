В России потушили свыше 30 лесных пожаров за сутки

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На территории России были ликвидированы 32 природных пожара на площади 10,8 тыс. га за сутки.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Авиалесоохраны.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 4 августа в России ликвидировано 32 лесных пожара на площади 10 838 га», — указывается в заявлении.

По данным ведомства, к настоящему моменту в России действует 171 лесной пожар на площади более 126 тыс. га, по которым проводится активное тушение.

Ранее в Авиалесоохране дали прогноз по лесным пожарам в августе.

1 августа в МЧС назвали длительную засуху и отсутствие активных мер по тушению большинства очагов возгорания основной причиной распространения пожаров в Сибири.

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