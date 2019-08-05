В России потушили свыше 30 лесных пожаров за сутки

На территории России были ликвидированы 32 природных пожара на площади 10,8 тыс. га за сутки.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Авиалесоохраны.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 4 августа в России ликвидировано 32 лесных пожара на площади 10 838 га», — указывается в заявлении.

По данным ведомства, к настоящему моменту в России действует 171 лесной пожар на площади более 126 тыс. га, по которым проводится активное тушение.

Ранее в Авиалесоохране дали прогноз по лесным пожарам в августе.

1 августа в МЧС назвали длительную засуху и отсутствие активных мер по тушению большинства очагов возгорания основной причиной распространения пожаров в Сибири.