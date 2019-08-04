В половине районов Пермского края ввели режим готовности из-за дождей

В 23 из 46 городских округов и районов Пермского края ввели режим повышенной готовности из-за возможных чрезвычайных ситуаций в связи с обильными дождями. Об этом заявили в региональном главке МЧС.

При этом в Нытвенском районе, где подтоплены нежилые территории, введён режим чрезвычайной ситуации.

«Режим ЧС действует на одной территории — в Нытвенском районе, подтоплений жилых домов там нет, подтоплены только территории. Ещё в 23 городских округах и районах введён режим повышенной готовности», — цитирует представителя пресс-службы ТАСС.

Усиленный режим действует в том числе в Перми, Березниках, Губахе, Кизеле и Кудымкаре.

Ранее в Иркутской области сообщили, что от паводка в регионе пострадали 42,6 тыс. жителей.

МЧС также передавало, что из-за паводков подтоплены 76 населённых пунктов на территории четырёх регионов России — в Бурятии, Хабаровском крае, а также в Амурской и Иркутской областях.