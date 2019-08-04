Полиция возбудила дело по факту ДТП на мосту под Волгоградом

Полиция возбудила уголовное дело по факту аварии с участием трёх автомобилей на мостовом переходе плотины Волжской ГЭС в Волгоградской области, в результате которой двое погибли и шестеро получили травмы.

Об этом сообщил ТАСС официальный представитель ГУ МВД по Волгоградской области Антон Корнаухов.

«По факту ДТП возбуждено уголовное дело... (по статье. — RT) «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двоих или более лиц», — заявил представитель ведомства.

В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения возможному виновнику аварии.

Ранее сообщалось, что при столкновении трёх автомобилей на мостовом переходе Плотина ГЭС — Волгоград на территории города Волжского погибли два человека, шесть человек, включая пятилетнего ребёнка с травматической ампутацией руки, были госпитализированы.

Портал «Юга.ру» также передавал, что в Адыгее завели уголовное дело по факту гибели восьмилетней девочки в ДТП.