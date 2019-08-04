Эксперт прокомментировал прошедшую в Москве несогласованную акцию

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Профессор НИУ ВШЭ, политолог Олег Матвейчев прокомментировал RT прошедший 3 августа несанкционированный митинг в Москве.
Эксперт прокомментировал прошедшую в Москве несогласованную акцию
  • РИА Новости

«Организаторы незаконной акции говорили о том, что на неё теперь придёт в десять раз больше народу, что задержания 27 числа спровоцируют то, что выйдет вся Москва на площади. Ставили такую задачу и пытались мобилизовать людей в чатах в WhatsApp и Telegram на выходы. Акции, по сути, никакой не было. Всё закончилось полным провалом», — заявил Матвейчев.

Ранее в Москве прошла несогласованная акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

В несанкционированном мероприятии, по данным МВД, приняли участие около 1,5 тыс. человек, порядка 600 — были задержаны.

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