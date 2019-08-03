Суд в Москве оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Светлану Ехтанигову.
«Суд признал её виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения митинга)», — сказала она.
Ранее в Москве завершилась несогласованная акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Участники прошли маршем по Бульварному кольцу.
В несанкционированном мероприятии, по данным МВД, приняли участие около 1,5 тыс. человек, порядка 600 были задержаны.
2 августа в Мосгорсуде сообщили, что столичные суды арестовали 88 участников несанкционированной акции 27 июля.
После митинга 27 июля СК возбудил дела о массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти.