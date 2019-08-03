В Москве проходит несанкционированный митинг

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Сергей Гусаров
В Москве проходит несогласованная акция, участники которой намерены двигаться маршем по Бульварному кольцу. В ходе предыдущего несанкционированного мероприятия, состоявшегося 27 июля, полиция задержала за разные нарушения более 1 тыс. человек. Также возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, в рамках которого арестованы пять человек. RT ведёт текстовую трансляцию о новой несогласованной акции в столице.
В Москве проходит несанкционированный митинг
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков
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  • 03 августа 2019

    Накануне новой несогласованной акции, назначенной на 3 августа, московская полиция призвала граждан отказаться от участия в этом мероприятии, отметив, что речь идёт о наказуемом деянии.

    «Повторно предупреждаем, что указанная акция незаконна. Предлагаем горожанам и гостям столицы воздержаться от участия в ней», — заявили в полиции.

  • В рамках возбуждённого по итогам несанкционированной акции уголовного дела суд арестовал уже пятерых фигурантов. Им вменяют участие в массовых беспорядках, а части грозит наказание за нападение на представителей власти.

    Другим участникам несогласованного митинга придётся заплатить штрафы. Так, активистов Марию Алёхину и Дмитрия Энтео (Цорионова) оштрафовали на 150 тыс. и 15 тыс. рублей соответственно.

  • По итогам прошлой акции, организованной несостоявшимися кандидатами в Мосгордуму, МВД задержало 1074 человека за различные правонарушения. По информации ведомства, в акции приняли участие 3,5 тыс. человек, в том числе около 700 сотрудников СМИ и блогеров. По факту этих событий Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

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  • Ещё до несанкционированного митинга 27 июля мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал призывы к участию в этом мероприятии. Тогда градоначальник подчеркнул, что попытки ультиматумов и организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут.

    «Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законом», — предупреждал мэр.

  • В Москве начинается новый несанкционированный митинг. RT ведёт прямую трансляцию с места событий. Пока до официального старта мероприятия остаётся около часа, мы напомним вам о предыдущей несогласованной акции в Москве, которая прошла 27 июля.

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