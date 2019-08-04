Пострадавшим от паводка в Приангарье бизнесменам предоставят льготы

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Предпринимателям Иркутской области, чей бизнес пострадал в результате паводков в регионе, будут предоставлены льготные условия по кредитам и на выделение земельных участков, заявил губернатор Сергей Левченко.
Пострадавшим от паводка в Приангарье бизнесменам предоставят льготы
  • © РИА Новости / МЧС РФ

«Мы договорились со всеми банками, чтобы тем, кто брал кредиты, устроили каникулы, реструктуризацию на один год и уменьшили ставку кредитования до минимальной», — цитирует Левченко ТАСС.

По его словам, банки будут работать индивидуально с каждым предпринимателем для предоставления наиболее комфортных условий.

Кроме того, бизнесменам выделят земельные участки на льготных условиях.

«Если мы переселили часть города, то и бизнес должен переехать туда», — пояснил губернатор.

Ранее Роспотребнадзор назвал стабильной санитарно-эпидемиологическую ситуацию на подтопленных территориях Иркутской области.

Вице-премьер России Виталий Мутко призвал власти региона набраться мужества и решить вопрос с оценкой пострадавшего от паводков жилья.

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