Пострадавшим от паводка в Приангарье бизнесменам предоставят льготы
- © РИА Новости / МЧС РФ
«Мы договорились со всеми банками, чтобы тем, кто брал кредиты, устроили каникулы, реструктуризацию на один год и уменьшили ставку кредитования до минимальной», — цитирует Левченко ТАСС.
По его словам, банки будут работать индивидуально с каждым предпринимателем для предоставления наиболее комфортных условий.
Кроме того, бизнесменам выделят земельные участки на льготных условиях.
«Если мы переселили часть города, то и бизнес должен переехать туда», — пояснил губернатор.
Ранее Роспотребнадзор назвал стабильной санитарно-эпидемиологическую ситуацию на подтопленных территориях Иркутской области.
Вице-премьер России Виталий Мутко призвал власти региона набраться мужества и решить вопрос с оценкой пострадавшего от паводков жилья.