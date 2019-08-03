Мутко призвал власти Иркутской области набраться мужества

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Вице-премьер России Виталий Мутко критически высказался о муниципальных властях Иркутской области, которые, по его мнению, тормозят работы по ликвидации последствий паводка в регионе.
Мутко призвал власти Иркутской области набраться мужества
  • РИА Новости

«Мы простаиваем из-за вас, главы муниципальных образований... ответьте базовые вещи», — приводит слова вице-премьера РИА Новости.

Он добавил, что в области тормозятся решения по обследованию домов, выдача актов и сертификатов, а никто из пострадавших, чьё жильё стало негодным, пока не переехал в новый дом.

«Ну никакого решения нет! Соберите волю в кулак, мужества наберитесь. Комиссией примите решение: да, этот дом непригодный... Без вас здесь, мужики, не разберёмся. И губернатор здесь без вас не разберётся. Быстрее в руки возьмите себя», — сказал Мутко.

Ранее власти Амурской области оценили предварительный ущерб от потери урожая из-за паводка в 1,5 млрд рублей.

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