Эксперты оценили санитарно-эпидемиологическую обстановку в Иркутской области

Роспотребнадзор опубликовал заявление, в котором рассказал о санитарно-эпидемиологической обстановке в Иркутской области.

«Санитарно-эпидемиологическая ситуация на подтопленных территориях стабильная, уровни инфекционной заболеваемости находятся в пределах среднемноголетних значений», — указывается в заявлении.

Уточняется, что ведомство продолжает активную разъяснительную работу по профилактике инфекционных болезней.

«Фагирование и иммунизация населения, находящегося в зоне подтопления, завершены», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Согласно заявлению ведомства, на территориях, освободившихся от подтопления, проводится работа по дезинфекции водопроводных сетей, а также предприятий пищевой промышленности и торговли, образовательных и медицинских организаций.

1 августа в МЧС назвали число подтопленных населённых пунктов в Иркутской области.

В июле телеканал «360» сообщал о сборе гуманитарной помощи в Подмосковье для пострадавших от паводка в Иркутской области.

Как жители региона справляются с последствиями паводка — в материале RT.