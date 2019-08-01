В МЧС назвали число подтопленных населённых пунктов в Иркутской области

В МЧС Иркутской области назвали число подтопленных населённых пунктов в регионе.

«На сегодняшний день в 44 населённых пунктах Иркутской области остаются подтопленными 1786 домов с населением 1854 человека, из них 520 детей, 2522 приусадебных участка, четыре социально значимых объекта, 19 участков автомобильных дорог», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что в подтопленных населённых пунктах продолжается откачка воды из подвалов жилых домов и социально значимых объектов, просушка помещений, адресная помощь населению, доставка гуманитарных грузов.

Вместе с тем в МЧС отметили, что на утро 1 августа превышение критического уровня воды в реке Ия в городе Тулуне составляет более 3 метров.

Ранее телеканал «360» сообщал о сборе гуманитарной помощи в Московской области для пострадавших от паводка в Иркутской области.

27 июня в Иркутской области начались сильные паводки.

Как жители Иркутской области справляются с последствиями паводка — в материале RT.