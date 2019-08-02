Помощь доставили в отрезанный паводком посёлок Иркутской области

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) совместно с сотрудниками МЧС и Росгвардии доставили гуманитарную помощь в посёлок Октябрьский-2 Иркутской области, оказавшийся отрезанным в результате паводка.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ЦВО.

В ведомстве сообщили, что в этом населённом пункте, расположенном в 40 км от Тулуна, проживают 350 семей.

«Гуманитарный груз, в который вошла питьевая вода, крупы, консервы, хлеб, испечённый на военном хлебозаводе, привезли в село вертолётом Ми-8. Всего жителям раздали 2,5 тонны гуманитарного груза», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин поручил оценить ущерб, нанесённый домам и социальной инфраструктуре в Иркутской области в результате наводнения.