Политолог прокомментировал несанкционированный митинг в Москве

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RT
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал RT результаты прошедшей в Москве 3 августа несанкционированной акции.

«Эффект только негативный во всех смыслах, стало совершенно очевидно, что людей использует в своих политических игрищах ряд организаторов этих акций, мероприятий. Их подставляют, создают для них серьёзную опасность и натравляют их на правоохранительные органы, а правоохранительные органы — на них», — заявил Мухин.

Политолог подчеркнул, что молодёжь и подростки как «наиболее медийно подвижная часть» общества являются крайне уязвимой социальной категорией в данной ситуации.

«Их легко вытащить на эти протестные незарегистрированные мероприятия. Они слабо отдают себе отчёт в том, какие последствия это может иметь для них лично. Поэтому они являются жертвами обстоятельств, которые конструируют другие люди», — добавил эксперт.

Ранее в Москве прошла несогласованная акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

В несанкционированном мероприятии, по данным МВД, приняли участие около 1,5 тыс. человек, порядка 600 были задержаны.

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