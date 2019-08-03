Эксперт оценил возможность накрутки ботами числа желающих прийти на несогласованную акцию в Москве 3 августа

Юрист «Фонда борьбы с коррупцией» и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь опубликовала в Twitter сообщение о числе желающих прийти на несанкционированный митинг в Москве 3 августа. Она отметила, что количество меток пользователей в группах в Facebook и «ВКонтакте» превысило 26,2 тыс.

Между тем страницы некоторых пользователей, которые якобы собираются принять участие в митинге, не заполнены, также в профиле нет никаких фотографий и отсутствует информация о друзьях. Среди никнеймов данных пользователей фигурируют такие, как «Лох Лох», «Джон Сноу», «Тихий Омут».

Эксперт по SMM, коммерческий директор digital-агентства «Интериум» Алексей Астафьев прокомментировал ситуацию, оценив возможность искусственной накрутки ботами.

«Сложно себе представить, что человек специально пройдёт регистрацию в Facebook, все этапы, назовёт себя «Лох Лох» и придёт в группу только для того, чтобы поставить лайк. Это какая-то немыслимая комбинация. Это как залезать левой рукой в правый карман. Поэтому имеет место некая накрутка», — высказал мнение эксперт.

Астафьев также рассказал об основных признаках использования ботов.

«Если на накрутке экономят, то это какие-то ужасные боты: человек явно не из России, никнейм представляет собой какую-то полную абракадабру — с цифрами или непонятным набором букв. И у него страница, как правило, пустая или закрытая. Это пример дешёвого, простейшего бота. Но существуют разные приёмы, с помощью которых заполняют ботов, и они становятся чуть более похожи на живых людей — обрастают друзьями, как правило, появляются фотографии. Боты, которые стоят дороже, и выглядят чуть лучше», — пояснил эксперт.

Астафьев также добавил, что если десятки тысяч подписались на мероприятие, это отнюдь не значит, что каждый из них реально придёт на митинг.

«Если человек лайкает общественно–политическое мероприятие, это значит, что он уделил этому внимание и с чем-то согласен, но это не значит, что он готов к оффлайновому, прямому действию. Конверсия там будет, может быть, даже меньше процента. Это пиар-повод», — пояснил он.

Ранее стало известно, что прокуратура Москвы вынесла предостережение Любови Соболь о недопустимости нарушения закона в связи с планируемым несогласованным шествием по Бульварному кольцу 3 августа.