СК начал проверку после отравления детей в лагере в Подмосковье
«В правоохранительные органы Коломенского района поступила информация о госпитализации из молодёжного центра «Солнечный Олимп» с жалобами на боль в животе десяти детей и одного воспитателя», — говорится в сообщении ведомства.
Как отметили в СК, состояние детей оценивается как удовлетворительное, в настоящее время проводится комплексное обследование на предмет вирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что семь детей из лагеря «Олимп» в Подмосковье госпитализированы после обнаружения кишечной инфекции.