СК начал проверку после отравления детей в лагере в Подмосковье

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Следователи организовали проверку после информации о пищевом отравлении детей в подмосковном лагере. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК России по Московской области.

«В правоохранительные органы Коломенского района поступила информация о госпитализации из молодёжного центра «Солнечный Олимп» с жалобами на боль в животе десяти детей и одного воспитателя», — говорится в сообщении ведомства. 

Как отметили в СК, состояние детей оценивается как удовлетворительное, в настоящее время проводится комплексное обследование на предмет вирусной инфекции. 

Ранее сообщалось, что семь детей из лагеря «Олимп» в Подмосковье госпитализированы после обнаружения кишечной инфекции. 

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