У семи детей из лагеря в Подмосковье обнаружили кишечную инфекцию

Семь детей госпитализированы из детского лагеря отдыха «Олимп» в Подмосковье из-за кишечной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на областной Минздрав.

«В инфекционное отделение доставлены семь детей с кишечной инфекцией, им было рекомендовано остаться в клинике под наблюдением врачей. В настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное», — рассказали агентству.

Дети находятся в Коломенской центральной районной больнице. Всего за помощью обратились десять детей и один взрослый.

В Роспотребнадзоре заявили, что намерены провести проверку лагеря. В настоящее время специалисты отбирают пробы продуктов питания, воды и смывов с рук персонала, пишет агентство.

Ранее около 40 детей в Хабаровском крае заразились кишечной инфекцией.

URA.RU передавало, что на Урале начали проверку по факту массового отравления 60 воспитанников спортшколы и тренеров после ужина в поезде.