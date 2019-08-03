У семи детей из лагеря в Подмосковье обнаружили кишечную инфекцию

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Семь детей госпитализированы из детского лагеря отдыха «Олимп» в Подмосковье из-за кишечной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на областной Минздрав.
У семи детей из лагеря в Подмосковье обнаружили кишечную инфекцию
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«В инфекционное отделение доставлены семь детей с кишечной инфекцией, им было рекомендовано остаться в клинике под наблюдением врачей. В настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное», — рассказали агентству.

Дети находятся в Коломенской центральной районной больнице. Всего за помощью обратились десять детей и один взрослый.

В Роспотребнадзоре заявили, что намерены провести проверку лагеря. В настоящее время специалисты отбирают пробы продуктов питания, воды и смывов с рук персонала, пишет агентство.

Ранее около 40 детей в Хабаровском крае заразились кишечной инфекцией.

URA.RU передавало, что на Урале начали проверку по факту массового отравления 60 воспитанников спортшколы и тренеров после ужина в поезде.

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