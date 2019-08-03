У семи детей из лагеря в Подмосковье обнаружили кишечную инфекцию
- globallookpress.com
«В инфекционное отделение доставлены семь детей с кишечной инфекцией, им было рекомендовано остаться в клинике под наблюдением врачей. В настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное», — рассказали агентству.
Дети находятся в Коломенской центральной районной больнице. Всего за помощью обратились десять детей и один взрослый.
В Роспотребнадзоре заявили, что намерены провести проверку лагеря. В настоящее время специалисты отбирают пробы продуктов питания, воды и смывов с рук персонала, пишет агентство.
Ранее около 40 детей в Хабаровском крае заразились кишечной инфекцией.
URA.RU передавало, что на Урале начали проверку по факту массового отравления 60 воспитанников спортшколы и тренеров после ужина в поезде.