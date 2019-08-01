Авиация Минобороны и МЧС за сутки потушила пожары площадью 23 000 га

Замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков сообщил, что авиация Минобороны и МЧС 1 августа потушила в Красноярском крае пожары площадью 23 000 га.

«Сегодня восемь Ил-76 выполнили задачу, и совместно с авиацией МЧС нам удалось погасить пожар на территории 23 тыс. гектаров», — цитирует РИА Новости Булгакова.

Он сообщил, что 2 августа в 5:00 утра по местному времени (1:00 мск) запланированы очередные вылеты самолётов Ил-76 для тушения.

«С таким расчётом, что завтра за день мы должны сделать 20 самолёто-вылетов по тушению пожаров», — добавил замминистра.

Ранее сообщалось, что первые два самолёта Ил-76 вылетели из аэропорта Красноярска для тушения природных пожаров.

В регион приехал заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков для координации работы ведомства.

Председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов в беседе с ФАН отметил, что масштаб пожаров в дальневосточной сибирской зоне превысил возможности МЧС, поэтому были привлечены силы Минобороны.