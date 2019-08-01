Самолёты Ил-76 вылетели из Красноярска для тушения пожаров

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Первые два самолёта Ил-76 вылетели из аэропорта Красноярска для тушения природных пожаров.
Самолёты Ил-76 вылетели из Красноярска для тушения пожаров
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Уточняется, что каждый самолёт несёт 42 тонны воды.

«Первые два Ил-76 вылетели для тушения пожаров. Они отправились в Эвенкийский район, который находится на расстоянии 507 км северо-восточнее Красноярска», — отметили в ведомстве.

Самолёты прибыли в Сибирь из Оренбургской и Ульяновской областей.

Ранее в Красноярск прибыл первый самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации России для тушения лесных пожаров на территории региона.

В регион также приехал заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков для координации работы ведомства.

Председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов в беседе с ФАН отметил, что масштаб пожаров в дальневосточной сибирской зоне превысил возможности МЧС, поэтому были привлечены силы Минобороны.

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