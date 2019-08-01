Самолёты Ил-76 вылетели из Красноярска для тушения пожаров
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Уточняется, что каждый самолёт несёт 42 тонны воды.
«Первые два Ил-76 вылетели для тушения пожаров. Они отправились в Эвенкийский район, который находится на расстоянии 507 км северо-восточнее Красноярска», — отметили в ведомстве.
Самолёты прибыли в Сибирь из Оренбургской и Ульяновской областей.
Ранее в Красноярск прибыл первый самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации России для тушения лесных пожаров на территории региона.
В регион также приехал заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков для координации работы ведомства.
Председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов в беседе с ФАН отметил, что масштаб пожаров в дальневосточной сибирской зоне превысил возможности МЧС, поэтому были привлечены силы Минобороны.