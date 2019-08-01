«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири

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Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
  • © Госкорпорация «Роскосмос»

В компании сообщили, что оператор российских космических средств дистанционного зондирования Земли продолжает оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций посредством российской орбитальной группировки.

Отмечается, что «Роскосмос» передал в МЧС России данные в объёме более 1 млн 982 тыс. кв. км.

Ранее сообщалось, что первые два самолёта Ил-76 вылетели из аэропорта Красноярска для тушения природных пожаров.

В регион приехал заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков для координации работы ведомства.

Председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов в беседе с ФАН отметил, что масштаб пожаров в дальневосточной сибирской зоне превысил возможности МЧС, поэтому были привлечены силы Минобороны.

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