В Роспотребнадзоре назвали признаки спелой дыни

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Роспотребнадзор дал рекомендации, которым необходимо следовать для покупки спелой дыни.
В Роспотребнадзоре назвали признаки спелой дыни
  • © pixabay.com

Как указывает ведомство, дыни часто выбирают по тем же правилам, что и арбузы, но подход должен различаться.

«У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой, если твёрдая, то это признак того, что дыня незрелая. Если щёлкнуть по дыне, звук должен быть глухим. От дыни обязательно должен исходить аромат, если запаха нет, этот плод покупать не стоит», — отмечается в заявлении.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору арбуза.

19 июля газета «Известия» писала, что эксперты Роскачества разработали рекомендации по выбору лучших сезонных ягод.

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