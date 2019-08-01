В Севастополе рассказали о средней зарплате врачей

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Во II квартале 2019 года севастопольские врачи получали в среднем почти 60 тыс. рублей, зарплата среднего медицинского персонала — более 30 тыс. рублей.
В Севастополе рассказали о средней зарплате врачей
  • © pixabay.com

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на Крымстат.

У врачей заработная плата зависит от формы собственности организации: в федеральной — 54,55 тыс. рублей, в субъектовой — 59,8 тыс. рублей.

У среднего медперсонала зарплата оценивается в 29,6 тыс. и 30,6 тыс. рублей соответственно.

Ранее телеканал «360» сообщал, что среднемесячная зарплата сотрудников организаций Московской области выросла на 7,5% по сравнению с 2018 годом.

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