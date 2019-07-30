В Подмосковье заявили о росте среднемесячной зарплаты сотрудников организаций

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Среднемесячная зарплата сотрудников организаций Московской области выросла на 7,5% по сравнению с прошлым годом, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Мособлстат.
В Подмосковье заявили о росте среднемесячной зарплаты сотрудников организаций
  • РИА Новости

В январе — мае 2019 года средняя заработная плата составила 53,3 тыс. рублей.

В организациях, занимающихся финансовой и страховой деятельностью, этот показатель достигает 76,8 тыс. рублей, профессиональной, научной и технической — 69,8 тыс., транспортировкой и хранением — 66,95 тыс. рублей.

Наибольший рост заработная плата показала в организациях сферы культуры, спорта, досуга и развлечений — на 20,3%.

Также стало известно, что по итогам первой половины года средняя зарплата в Набережных Челнах составила 37,8 тыс. рублей. За год она увеличилась на 6%, передаёт «Реальное время» со ссылкой на отчёт исполкома.

Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.

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